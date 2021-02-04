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04.02.2021 - 13:09 | | SPORX

İtalya'da Eljif Elmas tepkisi! Gattuso...

İtalyan gazeteci Paolo Del Genio, Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın daha çok forma giyemesi gerektiğini savundu.

İtalya'da Eljif Elmas tepkisi! Gattuso...
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İtalyan gazeteci Paolo Del Genio, Napoli forması giyen Eljif Elmas'ın takımdaki durumunu değerlendirdi ve Gennaro Gattuso'nun oyuncuya yeteri kadar şans vermediğini söyledi.Eljif Elmas'ın ilk 11'de oynamayı hak ettiğini ve Napoli için değerli bir oyuncu olduğunu söyleyen Paolo Del Genio, "Eljif sahaya çıktığı son iki maçta da gol attı. Şimdiye kadar hepimiz onun hakkında yanlış bir izlenim aldık. Eljif iyi bir futbolcu. Son 15 dakikada oyuna girince kendisini göstermek istiyor, ekstra çaba ortaya koyuyor, fazlasını vermek istiyor ve aşırıya kaçınca da hata yapıyor. Gattuso'nun isimlere takılması çok yanlış. Eljif'i daha fazla oynatması lazım" dedi.

SERIE A'DA 17 MAÇA ÇIKTI
Ligde oynanan Parma maçında fileleri sarsan Eljif Elmas, kupada da Spezia ağlarını havalandırmıştı

Serie A'da 17 maçta şans bulmasına rağmen hiç 90 dakika oynamayan ve sadece iki karşılaşmaya 11'de başlayan 21 yaşındaki futbolcu, toplamda 481 dakika sahada kalabildi ve iki gol attı.

Napoli'de toplam 60 maça çıkan Eljif Elmas 4 gol ve 1 asist katkısı verdi. Genç oyuncu, Fenerbahçe'de ise 47 mücadelede 4 gol atıp 1 asist yapmıştı. Napli, 2019'da Eljif'in bonservisine 16 milyon euro ödemişti

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İtalyada Eljif Elmas tepkisi Gattuso...

Maç Özeti: FC Barcelona 5-3 Granada
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