İtalya'da hayata dönüş operasyonu

ONUR DİNÇER

Özel protokol yapılıyor

Koronavirüs krizini en fazla yaşayan ülkelerden İtalya, test protokolünü hayata geçiriyor. Mayıs başında test artışıyla futbola dönülmesi amaçlanıyor. Ülke federasyonu ile Sağlık Kurulu arasında bir protokol yapılması için görüşmeler sürüyor. Protokol ile maçların başlayarak sporcu sağlığının riske atılmayacağının kanıtlanması hedefleniyor. Ayrıca koronaya yakalanan futbolcuların nasıl bir prosedürle yeniden takımlarına katılacakları da belirlenecek.

Maçlar güneye gidiyor

İtalya’da ilginç bir hazırlık daha yapılıyor. Futbol maçlarının salgından en çok etkilenen kuzey bölgesindeki şehirlerden alınarak tamamen güney şehirlerine kaydırılması planlanıyor. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina da, “Bu sezonun mutlaka tamamlanması gerektiğini düşünüyoruz. Kalan maçları Milano, Bergamo, Brescia, Cremona gibi şehirlerde oynatmamayı planlıyoruz. Kuzeyin yerine ülkenin ortası ve güneyini tercih edeceğiz” diyerek bunun sinyalini verdi.

Bahis bağımlılığı

Yüzde 75’lik oran

İngiltere’de artan koronavirüs vakaları sonrası bahis severler krize girdi. BBC’nin yaptığı özel haberde ülkede sigara, uyuşturucu ve alkol bağımlılarının kullandığı ‘destek hattı’ bu sıralar bahisçiler tarafından kilitleniyor. Koronavirüs nedeniyle hem futbol hem de at yarışlarına ara verilmesiyle alternatif bulamayan bahisçilerin ciddi bir sorun yaşadığı belirtilirken, ülkede bahislerin yüzde 75’lik kısmının at yarışı ile futbol olduğu anımsatıldı.

‘Sürekli düşünüyorum’

Artık yarış ya da maç bulamayan bahisçiler ‘bağımlılık krizi’ geçirdiklerini aktarıyor. BBC’ye röportaj veren ve kendini bağımlı olarak tanıtan bahissever Kyle Picknell, “Bahis bir bağımlılığa dönüştüğünde maç ya da lig önemli değil. Herhangi bir maçın bahsi olması yeterli. Bazen futbolun asla geri dönmeyeceği düşüncesine kapılıyorum. Kafamda sürekli bahis var, hep bunu düşünüyorum. Akıllanmayacağımı, durmayacağımı da biliyorum” ifadelerini kullanıyor.