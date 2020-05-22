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22.05.2020 - 07:00 |

İtalya’da para tartışması

İtalya Futbol Federasyonu’nun kulüp lisansı için talimatı esnetmesi tepki gördü.

İtalya’da para tartışması
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İtalya Futbol Federasyonu’nun kulüp lisansı için talimatı esnetmesi tartışmaya neden oldu. İtalya Oyuncular Birliği Başkanı Damiano Tommasi, federasyonun aldığı kararın kabul edilmez olduğunu belirterek “Bunun ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Yani kulüpler yaz sonuna kadar futbolculara para ödemek zorunda değiller. Futboldaki iş adamları herkesten para istiyor, sonra oyuncularına ödeme yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırıyor” dedi.

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