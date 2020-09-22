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22.09.2020 - 16:41 | | ROMA (AA)

İtalya'da Serie B hakemi De Santis öldürüldü

İtalya'da İkinci Futbol Ligi (Serie B) maçlarında hakemlik yapan Daniele De Santis'in dün gece nişanlısıyla birlikte bıçaklanarak öldürüldüğü bildirildi.

İtalya'da Serie B hakemi De Santis öldürüldü
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İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, güneydeki Lecce kentinde yaşayan 33 yaşındaki hakem De Santis ve 30 yaşındaki nişanlısı Eleonora Manta, evlerinde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre olay dün akşam yerel saatle 21.30 sularında yaşandı. De Santis’in dairesindeki gürültüleri duyan kapı komşusu yaşlı bir çiftin "Acil"i aramasıyla ortaya çıkan olayda, De Santis ve Manta tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yetkililerin ilk incelemesine göre olayın, hayatını kaybeden kurbanlar ile katil arasındaki kişisel husumetten kaynaklanmış olabileceği ifade edildi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan İtalyan Hakemler Birliği (AIA) Başkanı Marcello Nicchi, "Çok şaşkınım. Bu bir trajedi. Olaya ilişkin çok az şey biliyoruz. Ailesine ve tüm o bölgedeki meslektaşlarına yakınlığımı belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı. Bugüne kadar 130 müsabakada görev yapan De Santis'in, 2017'de Serie B'de maç yöneten hakemlerin klasmanına yükseldiği belirtildi.

İtalyada Serie B hakemi De Santis öldürüldü

  

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