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02.08.2020 - 07:00 |

İtalya'da Sörloth takibi

Serie A ekipleri Lazio, Roma ve Napoli’nin Norveçli golcüyü çok istediği aktarıldı.

İtalya'da Sörloth takibi
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Bu sezon Süper Lig’e damgasını vuran Alexander Sörloth’a İtalya’dan talipler var. Çizme basınında yer alan haberlerde; Lazio, Roma ve Napoli’nin Sörloth’u çok istediği aktarıldı.

İtalyada Sörloth takibi

Özellikle Napoli’nin uzun süredir Norveçli golcüyü izlediği belirtildi. Ancak Avrupa kupaları konusunda sıkıntı yaşayan Napoli’nin elinin zayıfladığı kaydedildi.
Lazio’nun da Şampiyonlar Ligi için geniş kadro düşündüğü ve buna göre hamle yapacağı değerlendirildi. Roma da ciddi adaylar arasında yer alıyor.

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