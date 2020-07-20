Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri İtalyan basını duyurdu! Mert Çetin'in yeni takımı...
20.07.2020 - 18:30 |

İtalyan basını duyurdu! Mert Çetin'in yeni takımı...

Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgili transfer gelişmesini İtalyan basını duyurdu. 23 yaşındaki stoperin bir başka İtalyan kulübü Hellas Verona'ya gideceği öğrenildi.

ABONE OL

Serie A devi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Başkent ekibiyle 2024'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki stoperin bir başka İtalyan kulübü Hellas Verona'ya gideceği öğrenildi.

Sky Sport İtalya televizyonunun özel haberine göre Roma, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı genç savunmacıyı istediği takdirde 15 milyon euro'ya geri alabilecek. Mert, bu sezon yalnızca Napoli ve SPAL karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalabilmişti.

Öte yandan Mert Çetin'in ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Çetin, geçtiğimiz yaz Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu

İtalyan basını duyurdu Mert Çetinin yeni takımı...

İtalyan basını duyurdu Mert Çetinin yeni takımı...

    Sosa’nın eşi Carolina Alurralde ‘iki keklik’ türküsünü söyledi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması!
      TFF Başkanı Nihat Özdemir'den seyirci açıklaması!
    2. Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
      Konyaspor'da olağan genel kurul tarihi belli oldu
    3. Gökhan İnler yine yaptı! 8. şampiyonluğu...
      Gökhan İnler yine yaptı! 8. şampiyonluğu...
    4. Ayrılık iddiaları sonrası Andre Ayew'den açıklama!
      Ayrılık iddiaları sonrası Andre Ayew'den açıklama!
    5. Hentbolde şikeye EHF'den ceza
      Hentbolde şikeye EHF'den ceza



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

    32 yıl sonra en kötü Fenerbahçe

    Son dakika | Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un sözleşmesini uzattı

    Son dakika | Anadolu Efes, Krunoslav Simon'un sözleşmesini uzattı

    Son dakika - Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

    Son dakika - Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

    Başakşehir'den elektirik kesintisi açıklaması

    Başakşehir'den elektirik kesintisi açıklaması

    Sıradaki Haber