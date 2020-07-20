İtalyan basını duyurdu! Mert Çetin'in yeni takımı...

Serie A devi Roma'da forma giyen milli futbolcu Mert Çetin ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu sezon sadece 5 maçta forma giyen ve Başkent ekibiyle 2024'e kadar kontratı bulunan 23 yaşındaki stoperin bir başka İtalyan kulübü Hellas Verona'ya gideceği öğrenildi.

Sky Sport İtalya televizyonunun özel haberine göre Roma, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacağı genç savunmacıyı istediği takdirde 15 milyon euro'ya geri alabilecek. Mert, bu sezon yalnızca Napoli ve SPAL karşılaşmalarında 90 dakika sahada kalabilmişti.

Öte yandan Mert Çetin'in ismi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Çetin, geçtiğimiz yaz Gençlerbirliği'nden 3 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu