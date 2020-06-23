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23.06.2020 - 14:46 | | ROMA (AA) Â

Ä°talyan basÄ±nÄ± Hakan ÇalhanoÄŸlu'nu övdü

Ä°talyan basÄ±nÄ±, Milan'Ä±n deplasmanda Lecce'yi 4-1 yendiÄŸi maÃ§taki performansÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ milli futbolcu Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na hem en yÃ¼ksek puanÄ± verdi hem de Ã¶vdÃ¼.

Ä°talyan basÄ±nÄ± Hakan ÇalhanoÄŸlu'nu övdü
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Ä°talya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasÄ±nda Milan, deplasmanda Lecce'yi 4-1 yenerken, kÄ±rmÄ±zÄ±-siyahlÄ±larÄ±n attÄ±ÄŸÄ± 2 golde doÄŸrudan, 2 golde de dolaylÄ± olarak katkÄ±sÄ± olan Ã‡alhanoÄŸlu'nun performansÄ± Ã¼lke basÄ±nÄ±nda geniÅŸ yer buldu.

Corriere dello Sport gazetesi, 7,5 puan verdiÄŸi Hakan'Ä±n sahanÄ±n en iyisi olduÄŸunu yazdÄ±.Â Gazetenin oyuncu performans deÄŸerlendirmesinde, TÃ¼rk futbolcu iÃ§in, "MuhteÅŸem test. 4 golde de katkÄ±sÄ± var. 2'sinde doÄŸrudan asisti yaptÄ±. Lecce'nin soldan merkeze kadar yarÄ±sÄ±nÄ± altÃ¼st etti. Milan'Ä±n Avrupa'ya gitmesi iÃ§in kilit oyuncu." yorumu yapÄ±ldÄ±.Â La Gazzetta dello Sport'ta Ã§Ä±kan haber ve yorumlarda ise milli futbolcunun, takÄ±m iÃ§inde liderliÄŸini pekiÅŸtirdiÄŸi ifade edilirken, Hakan Ã‡alhanoÄŸlu 8 ile en yÃ¼ksek puana layÄ±k gÃ¶rÃ¼ldÃ¼Â 

Ä°talyan basÄ±nÄ± Hakan Ã‡alhanoÄŸlunu Ã¶vdÃ¼

Haberde, "Onun maÃ§Ä±nÄ± anlatmak iÃ§in maÃ§ta Milan'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± 4 golÃ¼ de izlemek yeterli olacaktÄ±r. Asistlerden sert ÅŸutlara, oyunu baÅŸlatmaya ve oyunun yÃ¶nÃ¼nÃ¼ deÄŸiÅŸtirmeye kadar." yorumu yapÄ±lÄ±rken, milli futbolcunun zekasÄ±yla sahada her daim boÅŸluklarÄ± aradÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Tuttosport gazetesi, Lecce defansÄ±na zor anlar yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi Ã‡alhanoÄŸlu'na 7,5 ile en yÃ¼ksek puanlardan birini verdi.

Corriere della Sera gazetesi de 26 yaÅŸÄ±ndaki milli oyuncunun, dÃ¼n Lecce'de, "sahanÄ±nÄ±n en iyisi" olduÄŸunu aktardÄ±. Gazete 7,5 ile en yÃ¼ksek puanÄ± Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'na verirken, "Her golde var. SaÄŸ, sol, ortadan, hÃ¼cumda, savunmada. Nereyi diyorsanÄ±z orada. Sonunda gerÃ§ek Hakan'Ä± gÃ¶recek miyiz?" ifadeleri kullanÄ±ldI.Â 

La Stampa gazetesi de Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun oyunun tÃ¼m belirleyici anlarÄ±na imzasÄ±nÄ± koyduÄŸu yorumunu yaparken, 7,5 ile en yÃ¼ksek notu verdi.

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