Ä°talyan basÄ±nÄ±ndan SÃ¶rloth Ã¶vgÃ¼sÃ¼ Ona benzettiler...

Trabzonspor'da bu sezon golleriyle coşan ve krallık yarışında birinci sırada olan Alexander Sörloth, heyecan yaratmaya devam ediyor.

Avrupa basını da an be an 23 yaşındaki forveti takip ediyor. Bordo-mavililerde 39 resmi maçta 25 gol kaydeden Sörloth'un vatandaşı Erling Haaland'la benzerliği öne çıkarılıyor.

İtalyan basını da Sörloth'u öne çıkarıp, ikinci bir Norveçli, büyük sıçrama yapmaya hazırlanıyor. Sörloth ile Haaland'ın fiziksel özellikleri, kariyerleri ve bu sezonki golcülüklerinin benzerlikleri sıralandı. Ayrıca yıldız golcünün kariyeri detaylarıyla verildi.

Sörloth'a Avrupa'nun büyük kulüplerinden hem yaşı hem de performansı gereği tekliflerin olabileceği dile getirildi.