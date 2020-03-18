Ä°talyan basÄ±nÄ±ndan SÃ¶rloth Ã¶vgÃ¼sÃ¼ Ona benzettiler...

Trabzonspor'da bu sezon golleriyle coÅŸan ve krallÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda birinci sÄ±rada olan Alexander SÃ¶rloth, heyecan yaratmaya devam ediyor.

Avrupa basÄ±nÄ± da an be an 23 yaÅŸÄ±ndaki forveti takip ediyor. Bordo-mavililerde 39 resmi maÃ§ta 25 gol kaydeden SÃ¶rloth'un vatandaÅŸÄ± Erling Haaland'la benzerliÄŸi Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor.

Ä°talyan basÄ±nÄ± da SÃ¶rloth'u Ã¶ne Ã§Ä±karÄ±p, ikinci bir NorveÃ§li, bÃ¼yÃ¼k sÄ±Ã§rama yapmaya hazÄ±rlanÄ±yor. SÃ¶rloth ile Haaland'Ä±n fiziksel Ã¶zellikleri, kariyerleri ve bu sezonki golcÃ¼lÃ¼klerinin benzerlikleri sÄ±ralandÄ±. AyrÄ±ca yÄ±ldÄ±z golcÃ¼nÃ¼n kariyeri detaylarÄ±yla verildi.

SÃ¶rloth'a Avrupa'nun bÃ¼yÃ¼k kulÃ¼plerinden hem yaÅŸÄ± hem de performansÄ± gereÄŸi tekliflerin olabileceÄŸi dile getirildi.



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