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27.03.2020 - 10:42 |

İtalyan futbolunu şoke eden ölüm!

Napoli Kadın Futbol Takımının kurucusu İtalyan iş adamı Dino Bove, corona virüse yakalanmıştı. 65 yaşındaki Bove, dün akşam hayatını kaybetti.

İtalyan futbolunu şoke eden ölüm!
Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

İtalyan futbolunun önemli isimlerinden olan 65 yaşındaki iş adamı Dino Dove, corona virüse yakalanmıştı. Dün akşam saatlerinde Dino Bove'un hayatını kaybettiği açıklandı. Bove, corona virüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

Dino Bove, Napoli Kaıdn Futbolu Takımının kurucuları arasında yer alıyordu. İtalya'nın en saygın iş adamlarından biri olarak gösterilen Bove, solunum yetmezliği sorunu ile karşı karşıyaydı.

Napoli, Dino Bove için bir taziye mesajı yayınladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Napoli, Dino Bove'un hayatını kaybetmesinden dolayı yaşadığı üzüntüyü onu sevenlerle ve ailesiyle paylaşıyor." denildi.

İtalyan futbolunu şoke eden ölüm

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