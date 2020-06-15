Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i Galatasaray'a yazdı!
15.06.2020 - 12:11 | | İHA

İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i Galatasaray'a yazdı!

PAOK’ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin için İtalya basını ‘Yeni Ronaldo’ yorumunu yaptı. Avrupa kulüplerinin radarında olan Tahsin’in Galatasaray’ın da transfer listesinde olduğu iddia edildi.

İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i Galatasaray'a yazdı!
ABONE OL

İtalyan Sportpress24’ün haberine göre PAOK’ta forma giyen 16 yaşındaki Türk kökenli Alpaslan Tahsin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonu 24 gol ve 30 asistle tamamlayan Alpaslan’ı İtalyanlar ‘Yeni Ronaldo’ olarak tanımlarken, ilk olarak Atletico Madrid tarafından keşfedilen genç oyuncu için son dönemde Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, Juventus ve Inter kulüplerinin bilgi topladığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın da ilgilendiği 16 yaşındaki yetenekli futbolcu için Galatasaray’ın da ilgisi olduğu ileri sürüldü.

Genç oyuncunun hedefinin Serie A ya da La Liga’da forma giymek olduğu ifade edilen haberde, Alpaslan’ın kariyerini yakın zamanda Avrupa’ya taşıyacağı yazıldı.

İtalyanlar, Alpaslan Tahsin’i Galatasaraya yazdı

Cristiano Ronaldo'nun Sevilla Ağlarına Attığı Muhteşem Gol

    Altınordu'dan duygusal paylaşım!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Juan Jesus ile anlaştı iddiası
      Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe, Juan Jesus ile anlaştı iddiası
    2. Galatasaray'da zor günler! Sakatlık, ceza, mağlubiyet...
      Galatasaray'da zor günler! Sakatlık, ceza, mağlubiyet...
    3. Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor
      Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor
    4. Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
      Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
    5. Premier Lig heyecanı 17 Haziran’da başlıyor!
      Premier Lig heyecanı 17 Haziran’da başlıyor!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray, Rize'de 3 puandan fazlasını kaybetti

    Galatasaray, Rize'de 3 puandan fazlasını kaybetti

    Sumudica: "Bu saatten sonra her puan daha değerli"

    Sumudica: "Bu saatten sonra her puan daha değerli"

    Gençlerbirliği galibiyetle döndü

    Gençlerbirliği galibiyetle döndü

    Yasmani Copello: Pandemi benim için avantaj oldu

    Yasmani Copello: Pandemi benim için avantaj oldu 

    Sıradaki Haber