İtalyanlar Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya'da Merih Demiral fırtınası... Juventus'un Inter ile 0-0 berabere kaldığı maçta kusursuz bir performansa imza atan Merih Demiral İtalyan gazeteleri tarafından maçın en iyi oyuncusu seçildi. Juventus kadrosundaki milli futbolcu Merih Demiral, mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika mücadele etti.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport ve Corriere dello Sport, Juventus-Inter maçında sahanın en iyi oyuncusu olarak Merih Demiral'ı seçti.

La Gazzetta dello Sport, Merih'e 7.5 puan verirken maçın en iyi adamı olarak gösterdi...

La gazetta Della Sport Merih Demiral'ın performansı için "Adeta savunmaya duvar ördü. Rakibin toplarının tümünü uzaklaştırdı. Hava toplarındaki hakimiyetiyle bir makinaya dönüştü. İfadelerini kullandı.

Corriere dello Sport ise 7 puan verdi. Merih Demiral Juventus'un en iyisi olarak gösterildi.

Bir başka İtalyan gazetesi TuttoSport ise Merih Demiral ve savunmadaki Hollandalı partneri De Ligt'e 7.5 puan vererek iki oyuncu maçın iyileri olarak sayfalarına taşıdı.

Juventus'un İngilizce twitter hesabı ise maç sonunda Merih Demiral ve De Ligt'in fotoğrafını paylaşarak "The Wall" (Duvar) mesajı verdi.