Itandje kalesinde devleşti

İlk yarıda 17 maçta yeşil-mavili ekipte 21 farklı futbolcu görev alırken Kamerunlu kaleci Itandje, tüm karşılaşmalarda forma giydi ve bin 530 dakika sahada kaldı. Itandje, bu maçlarda kalesinde 22 gole engel olamadı.



Yeşil-mavili ekipte Charles Itandje'ı, bin 440 dakika ile 16 maçta 90 dakika sahada kalan defans oyuncusu Godfrey Oboabona takip etti. Oboabona, sadece Osmanlıspor karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti. Çaykur Rizespor'un gol umudu Kweuke ise ilk yarıda 9 gol atma başarısı gösterirken bin 438 dakika oynadı. Kweuke, Trabzonspor maçının son 2 dakikasında oyundan alınırken Medipol Başakşehir karşılaşmasında sarı kart cezalısı olması nedeniyle forma giyemedi.



Kaleciler Gökhan Akkan ile Mert Kuleli. Cumali Bişi ile genç oyuncu Muhammet Emin Balcılar ise ilk yarıda forma şansı bulamadı. Gürcü oyuncu Nika Dzamalidze 13, Ümit Korkmaz ise 23 dakika ile en az süre alan oyuncular oldu.



- Yabancı transferler katkı sağlayamadı

Yeşil-mavili ekibin sezon başında transfer ettiği yabancı oyunculardan kaleci Itandje dışında beklenen verim alınamadı.



Nika Dzamalidze 13 dakika sahada kalırken, sakatlığı nedeniyle ligin ilk 9 haftasında takımdan ayrı kalan Polonyalı forvet Patrik Tuszynski ise görev altığı 288 dakikada 1 gol attı.



Iraklı sol bek Dhurgham İsmail, 9 maçta 371 dakika, son haftalarda ilk 11'deki yerini kaybeden Cedric Makiadi ise 911 dakika yeşil-mavili formayı giydi.



-En iyi çıkış yapan oyuncu Robin Yalçın

Çaykur Rizespor'da ilk yarıda parlayan futbolcu Robin Yalçın oldu.



Sezon başında takım kaptanı Kıvanç Karakaş'ın yeşil-mavili ekiple yollarını ayırmasının ardından bir anda kendini ilk 11'de bulan 21 yaşındaki genç oyuncu, ligde ilk yarıda 14 maça çıkarken bin 100 dakika sahada kaldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın, Robin Yalçın'ı oyun içerisinde zaman zaman ön libero pozisyonu dışında sağ bek ve stoper mevkisinde de oynatması dikkati çekti.



Robin Yalçın'ın yanı sıra Bursaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 18 yaşındaki stoper Ertuğrul Ersoy da ilk yarının son haftalarında dikkatleri üzerine topladı. Fildişi Sahilli oyuncu Viera'nın sakatlanmasının ardından formayı alan genç stoper, 5 maçta 450 dakika görev yaptı.

