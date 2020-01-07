Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1
07.01.2020 - 18:33 | | AA

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi.

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1
ABONE OL

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Ali Turan, Uğur Demirok, Zuta, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Shengelia, Miya ve Bajic ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia'nın 14. dakikada ve Altonordu'dan Ali Mert Aydın'ın 18. dakikada attığı gollerle 1-1 sona erdi.

Konya ekibi, Daci'nin 70. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, Antalya kampındaki ikinci maçını 9 Ocak Perşembe günü bir başka TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor ile oynayacak.

İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1

 

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber