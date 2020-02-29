İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: 0-0
Süper Lig'in 24. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Karşılık cılız pozisyonların yaşandığı mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla Konyaspor 22 puanla 15. sırada yer alırken konuk ekip Kasımpaşa ise puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla 16. sıraya çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada sol taraftan gelişen Konyaspor atağında, Mak’ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde meşin yuvarlak ile buluşan Hadziahmetovic’in şutu top savunmadan döndü.
35. dakikada Hadergjonaj’nin ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şut Konyaspor savunmasından döndü.
40. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, ceza saha içinde topla buluşan Ömer Ali, meşin yuvarlağı topuk pası ile Mak’a bıraktı. Mak’ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
67. dakikada Thuram'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Ramazan Köse topu uzaklaştırdı.
75. dakikada Selim Ay'ın ceza sahası içinden çektiği şutta top defanstan döndü.
84. dakikada Hurtado'nun kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen topu kaleci Ramazan Köse direk dibinden güçlükle çıkardı.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Guilherme, Hadziahmetovic, Jonsson, Shengelia (Dk. 46 Thuram), Mak (Dk. 65 Bajic), Milosevic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Hurtado)
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tırpan, Brecka (Dk. 13 Fernandes), Hadadi, Meriah, Aytaç Kara, Quaresma (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic, Thiam, Koita (Dk. 59 Ndongala)
Sarı kart: Dk. 90 Hurtado (İttifak Holding Konyaspor)
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