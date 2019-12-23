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HaberlerTrabzonspor Haberleri İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da
23.12.2019 - 09:35 |

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da

Geçtiğimiz hafta puan kayıpları yaşayan iki takım bu hafta telafi etmek için sahaya çıkıyor. Trabzonspor, evinde Denizlispor’dan beklenmedik bir mağlubiyet aldı. 1-0 önde tamamladığı ilk yarının ardından ikinci yarıda geriden gelen Denizlispor skoru 2-1 yaparak bordo mavilileri hüsrana uğrattı. Konyaspor, ligde kafaya oynayan bir diğer takım olan Başakşehir deplasmanından 1 puanla döndü. Şimdi bir diğer güçlü rakip Trabzonspor’u konuk edecek. Ligde 15. sırada olan Konyaspor’un puan kayıplarına tahammülü yok. Puanların altın değerinde olduğu bu haftada siz de Misli.com üzerinden Tek maç ve Canlı İddaa oynama seçeneğiyle bahis yapıp Süper Lig heyecanına ortak olabilirsiniz.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.com'da
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BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

  • Konyaspor, evinde oynadığı son 15 Lig maçının sadece birini kazanabildi (10B 4M).
  • Trabzonspor, Lig'de Konyaspor ile oynadığı son altı maçta da rakibine gol attı ve bu süreçte mağlubiyet almadı (3G 3B).
  • Konyaspor’un son 10 maçının 8’i 2,5 Alt bitti.

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçı canlı bahisle Misli.comda

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

  • Maç öncesi tek maç bahis oynama olanağı olan mücadeleye Misli.com üyeleri Trabzonspor galibiyetine güveniyor. %57 oynanma oranıyla bahis severlerin ilk tercihi MS 2.
  • Maçın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz karşılaşmanın öne çıkan bahisleri ise “Sıradaki Gol” “Ev sahibi / Deplasman Toplam gol Alt-Üst” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Bu sezon bir türlü istediği futbolu oynayamayan Konyaspor, geçen hafta Denizlispor'a sahasında kaybeden Trabzonspor'u konuk edecek. Aykut Kocaman'ın savunmayı ön plana çıkaran oyunu düşünüldüğünde, karşılaşmanın 2.5 gol alt ve berabere biteceğini düşünüyorum. İlk yarı 1.5 gol altını da değerlendirebilirsiniz.

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