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08.02.2020 - 13:49 |

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 21. haftasında Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor.

İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor evinde Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda saat 14.00'te başlayan müsabakada Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

KONYASPOR - DENİZLİSPOR: 0-0 (İLK YARI SONA ERDİ)

İLK 11'LER

İttifak Holding Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Sitya, Jevtovic, Jonsson, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Thuram

Yukatel Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Özgür, Kibong, Murawski, Recep, Sacko, Barrow, Rodallega

Konyaspor'da Denizlispor maçı öncesi sakatlık şoku

İTTİFAK Holding Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı öncesi yeni transfer Robert Mak ile Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı kadrodan çıkartıldı.

Süper Lig'in 21 'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek Konyaspor'da maça dakikalar kala sakatlık şoku yaşandı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbolcularımız Robert Mak üst solunum yolları enfeksiyonu, Volkan Fındıklı ile Ömer Ali Şahiner, kas zorlanması nedeniyle Denizlispor maçı kadrosundan çıkartılmıştır" denildi.

Yeşil beyazlılarda sakatlıkları bulunan Farouk Miya ve Ferhat Öztorun'da bu maçın kadrosunda yer alamayacak.

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İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (CANLI)

 

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