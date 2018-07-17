İyi ki 'VAR'!

Rusya’daki Dünya Kupası’nın esas yıldızı Video Yardımcı Hakem sistemi oldu. Klasik adıyla ‘VAR’ adeta turnuvada çok yakından hissedildi.

Hakemlerin kararlarında neredeyse yüzde 99’luk isabet oranı yakalandı. Özellikle VAR’ın aktif olduğu kupa boyunca penaltı sayılarındaki artış dikkat çekti. Henüz grup aşamasında penaltı rekoru kırılırken, toplamda 64 mücadelenin yapıldığı turnuvada 29 penaltı atıldı.

Finaldeki Fransa-Hırvatistan maçı da dahil 29 penaltının 22’si golle sonuçlandı. Yine final de dahil 12 penaltı VAR desteğiyle geldi. Ayrıca verilen 3 penaltı da VAR kararıyla iptal edildi. Dünya Kupası finalinde ilk kez bir VAR kararıyla penaltı çıkması da yine tarihe geçti.

Dünya Kupası süresince hakemler tam 441 kez VAR’a başvurdu ve 17 kez kararlarını değiştirdi. Dünya Kupası tarihinin en düşük ofsayt, faul ve kırmızı kart ortalamaları elde edildi. Buna göre 90 dakika başına 27.3 faul, 90 dakika başına 2.71 ofsayt ve 90 dakika başına 0.06 kırmızı kart çıktı.