"İzlanda halkının kalbini ısıttınız"

Ay-yıldızlı futbolcularımızın seremoni sırasında soğuktan titreyen çocuklara eşofman üstlerini vermesine övgü yağdıran Cumhurbaşkanı Johannesson, “Oyuncularınız kendileriyle birlikte sahada olan çocukları ısıttılar. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar” ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımız’ın pazar gecesi Laugardalsvöllur Stadı’nda oynanan 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçında İzlandalı çocuklara yaptığı anlamlı jeste ülkenin Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson da kayıtsız kalmadı. Cumhurbaşkanı Johannesson, ay-yıldızlı oyuncularımızın büyük alkış toplayan davranışı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’e özel bir teşekkür mektubu yolladı.

İzlanda ile Türkiye arasındaki maç öncesi düzenlenen seremoni sırasında milli oyuncularımız eşofman üstlerini kısa kollu formalarla sahaya çıkan ve bir hayli üşüdükleri gözlenen çocuklara vermiş, bu davranış ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Bu davranıştan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Johannesson, Başkan Demirören’e gönderdiği mektupta özel olarak teşekkürlerini iletti.

Johannesson teşekkür mesajında şu ifadelere yer verdi:

Reykjavik Ulusal Stadımız’daki dostça yakınlığınızdan dolayı size teşekkürlerimi bildiririm. İyi bir maç izledik, iyi bir ruhla oynandı.

Milli karşılaşma öncesi ve sahada soğuk bir hava vardı. Oyuncularınız eşofmanlarını vererek kendileriyle birlikte sahada olan çocukları ısıttılar. Bu güzel jestle aynı zamanda İzlanda halkının da kalbini ısıttılar. Zaten sahadaki o pozitif görüntü de her şeyi anlatmaya yetiyordu.

Saygılarımla,

Gudni Th. Johannesson/

İzlanda Cumhurbaşkanı

Özel olarak ağırlamıştı

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Th. Johannesson pazar günü oynanan karşılaşma öncesi Laugardalsvöllur Stadı’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini özel olarak ağırlamıştı.

Johannesson geçen yıl Konya’da yapılan maçtan önce büyük bir misafirperverlik gördüklerini hatırlatarak, Başkan Demirören ve yöneticileri aynı şekilde konuk etmekten mutluluk duyduğunu dile getirmişti. İzlanda Başbakanı Sigurdur Ingi Johannsson ile İzlanda Futbol Federasyonu Başkanı Geir Thorsteinsson de müsabaka öncesi düzenlenen resmi maç yemeğinde hazır bulunmuştu.

Ay-yıldızlı futbolcularımızın jesti maçtan sonra İzlanda’da günün konusu olmuştu. Morgunbladid gazetesi geniş yer verdiği haberde, “Türklerin kalbi kocaman” başlığını kullanmıştı.