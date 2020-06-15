İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nden 100 bin TL bağış!

Siyah beyazlı kulübün bağış kampanyasına İzmir Beşiktaşlılar Derneği’nden dev destek geldi.

“Bırakmam Seni” kampanyası için İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yöneim Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi.

Yapılan toplantı sonucunda İzmir Beşiktaşlılar Derneği adına 100 bin TL bağış yapılmasının oybirliğiyle kabul edildiği açıklandı.

Ortacizgi.com’un edindiği bilgiye göre; İzmir Beşiktaşlılar Derneği Başkanı İnan Esen’in ise Çarşamba günü Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek 100 bin TL’lik temsili çeki takdim edeceği ve “Bırakmam Seni” bağış kampanyasına destek olunacağı öğrenildi.

Yapılacak bu bağışın dernek üyelerine de duyurulduğu ifade edildi.