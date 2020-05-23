Ä°zmir kulÃ¼plerinden Adnan SÃ¼vari Sezonu baÅŸvurusu

Ä°zmir Spor KulÃ¼pleri BirliÄŸi VakfÄ±ndan (Ä°ZVAK) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, SÃ¼per Lig'de 2020-2021 sezonunun "Adnan SÃ¼vari Sezonu" adÄ±yla oynanmasÄ± iÃ§in TFF nezdinde mÃ¼racaatÄ±n gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi belirtildi.

MÃ¼racaata, Ä°zmir'i temsilen profesyonel liglerde yer alan GÃ¶ztepe, Altay, AltÄ±nordu, Menemenspor, KarÅŸÄ±yaka ve Bucaspor 1928 kulÃ¼plerinin baÅŸkanlarÄ±nÄ±n, Ä°zmir Ticaret OdasÄ±, Ege BÃ¶lgesi Sanayi OdasÄ±, Ä°zmir Ticaret BorsasÄ±, Ege Ekonomiyi GeliÅŸtirme VakfÄ± ve Ä°zmir Ekonomik KalkÄ±nma Koordinasyon Kurulunun birer mektupla destek verdiÄŸi kaydedildi.

BaÅŸvuruda ÅŸu ifadelere yer verildi:Â

"Adnan SÃ¼vari, zamanÄ±nÄ±n Ã¶tesinde futbol stratejileri ile Avrupa'da yarÄ± final oynayan ilk TÃ¼rk takÄ±mÄ± unvanÄ±nÄ± alan 'Efsane GÃ¶ztepe'yi yaratan, 2 TÃ¼rkiye KupasÄ±, 2 CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KupasÄ±'nÄ± Ä°zmir'e taÅŸÄ±yan, 3 yÄ±l sÃ¼ren A Milli TakÄ±m Teknik DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¶neminde de baÅŸta efsanevi Rusya zaferi olmak Ã¼zere birÃ§ok baÅŸarÄ±ya imza atmÄ±ÅŸ, sadece GÃ¶ztepe'ye ve Ä°zmir'e deÄŸil tÃ¼m TÃ¼rkiye'ye mal olmuÅŸtur. TÃ¼m bunlar gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda SÃ¼per Lig'e Adnan SÃ¼vari adÄ±nÄ±n Ã§ok yakÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor ve deÄŸerli kabullerinizle SÃ¼per Lig 2020-2021 sezonunun 'Adnan SÃ¼vari Sezonu' adÄ±yla oynanmasÄ±nÄ± ekte imzalarÄ± bulunan tÃ¼m Ä°zmir kulÃ¼pleri, kurum ve kuruluÅŸlarÄ± olarak arzu ve talep ediyoruz."

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