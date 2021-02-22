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Haberler1.Lig Haberleri İzmir'de derbi ateşi
22.02.2021 - 11:49 | | DHA

İzmir'de derbi ateşi

TFF 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan iki İzmir ekibi Altay ile Altınordu yarın derbide kozlarını paylaşacak.

İzmir'de derbi ateşi
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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 19.00'da başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ligde 38 puanı bulunan iki takımdan Altay 5'inci sırada, Altınordu ise 6'ncı basamakta yer alıyor. İki takım da galip gelerek ilk 6'daki yerini korumayı hedefliyor.

Kötü gidişin ardından deplasmanda direkt rakiplerinden Adana Demirspor'u 2-1 yenerek moral bulup Play-Off hattına dönen siyah-beyazlılarda tedavisi süren stoper İbrahim forma giyemeyecek. Cezası biten Zeki görev yapabilecek. Evinde Adanaspor'la 1-1 berabere kalarak 4'te 4 yapma fırsatını kaçıran kırmızı-lacivertlilerde ise tedavisi süren stoper Yusuf Yalçın ve ön libero Oğulcan kadroda yer almayacak. Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi Altınordu 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmayı başarmıştı.

GOLCÜLERİN MÜCADELESİ

Ligde yarın oynanacak Altay-Altınordu maçında iki takımın forma golcülerine büyük iş düşecek. Son 2 sezonun gol kralı Altay'ın Portekizli yıldızı Marco Paixao, son olarak Adana Demirspor deplasmanında 2 gol atarak 16 golle krallık yarışında zirvedeki yerini koruyor. Altınordu'nun 18 yaşındaki yıldız adayı santrforu Enis Destan ise son 4 maçta 5 gol atarak toplam 7 gole ulaştı.

İzmirde derbi ateşi

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