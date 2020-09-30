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30.09.2020 - 11:03 | | İZMİR, (DHA)

İzmir'de Hamza bebek için özel voleybol turnuvası

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla, SMA hastası Hamza bebeğe yardım etmek amacıyla özel bir voleybol turnuvası organize ediyor.

İzmir'de Hamza bebek için özel voleybol turnuvası
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İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde 3-4 Ekim'de gerçekleşecek turnuvaya Sigorta Shop Kalecik Belediye, Karşıyaka, Göztepe ve İzmirspor'un kadın A takımları katılacak. Organizasyonda toplanan tüm bağışlar Hamza bebeğin tedavisinde kullanılacak. Turnuva TVF Voleybol TV Youtube hesabından canlı yayınlanacak.

Hem Sigorta Shop'un İzmir Atatürk Voleybol Salonu'na yapmış olduğu isim sponsorluğunun hem de SMA hastası Hamza bebek için organize edilecek turnuvanın tüm detaylarının paylaşılacağı basın toplantısı, cuma günü saat 11.00'de TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Sigorta Shop CEO'su Aydın Kaya'nın katılımıyla gerçekleşecek. Basın toplantısında Kalecik Belediye kaptanı Cansu Hoag, İzmirspor kaptanı Buse Karadan, Karşıyaka kaptanı Ece Kozdere, Göztepe kaptanı Gülsüm Alp de yer alacak. Turnuvada cumartesi günü saat 13.00'te Sigorta Shop Kalecik Bld-İzmirspor, 16.00'da Karşıyaka-Göztepe, pazar günü ise üçüncülük ve final maçı oynanacak.

İzmirde Hamza bebek için özel voleybol turnuvası

 

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