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21.11.2020 - 18:02 |

İzmit Belediyespor - Galatasaray: 62-80

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 80-62 yendi.

İzmit Belediyespor - Galatasaray: 62-80
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmit Belediyespor'u 80-62 yendi.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu 

Hakemler: Aytuğ Ekti, Sertan Kırklar, Mesut Öztürk 

İzmit Belediyespor: İpek Garip, Miray Şahin, Gülşah Duman, Kübra Erat 8, Elif Demirkan 6, Egle Siksniute 12, Erica Wheeler 25, Saadet Aysu Keskin, Milica Jovanovic 5, Clarissa Cristina Dos Santos 6

Galatasaray: Courtney Monae Williams 12, Melisa Eroğlu, Simge Tokmak, Meltem Yıldızhan 12, Miray Balotu, Cansu Köksal 5, Sude Yılmaz 2, Pelin Derya Bilgiç 6, Anete Steinberga 18, Mısra Albayrak, Mercedes Briann Russell 19, Zofia Hruscakova 6 

1. Periyot: 20-24 

Devre: 35-41 

3. Periyot: 48-56

İzmit Belediyespor - Galatasaray: 62-80

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