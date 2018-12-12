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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Jadon Sancho değerini yüzde 806 artırdı!
12.12.2018 - 13:46 |

Jadon Sancho değerini yüzde 806 artırdı!

Borussia Dortmund'un, Manchester City'nin altyapısından 2017'de yaklaşık 10 milyon pounda transfer ettiği Jadon Sancho Bundesliga'da göz kamaştıran performansının ardından değerini yüzde 806 artırdı.

Jadon Sancho değerini yüzde 806 artırdı!
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Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City'nin U18 takımından 2017'de yaklaşık 10 milyon pounda Borussia Dortmund'a transfer olan Jadon Sancho, müthiş futboluyla değerine değer katıyor.

CIES Football Observatory'in rakamlarına göre 18 yaşındaki oyuncunun değeri müthiş yükseliş gösteriyor. Trinidad&Tobago asıllı İngiliz kanat oyuncusu, değerini üç ayda yüzde 806 artarak 79.44 milyon poundu buldu ve bu kulvarda zirveye yükseldi.

Bu sezon sarı-siyahlı forma ile 21 maçta boy gösteren 18 yaşındaki genç yetenek, 6 kez gol sevinci yaşarken 10 kez ise gol pası verdi. Sancho, Bundesliga'da takımının liderlik koltuğunda oturmasının başmimarı..

Değeri en fazla artış gösteren futbolcular

1-Jadon Sancho (Borussia Dortmund)

2-Andrew Robertson (Liverpool)

3-Luke Shaw (Manchester United)

4-Isaac Success (Watford)

5-Callum Wilson (Bournemouth)

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