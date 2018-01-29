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29.01.2018 - 18:04 | | SKORER-DHA

Jahovic resmen Atiker Konyaspor'da!

Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Göztepe'den Jahovic'i transfer ettiklerini açıkladı.

Jahovic resmen Atiker Konyaspor'da!
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Atiker Konyaspor, Göztepe'de forma giyen Makedon forvet Adis Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştı.
Atiker Konyaspor, ara transfer döneminin son günlerinde Demba Ba ve Eto'o ile anlaşmazlık yaşayınca, transfer listesindeki bir diğer isim olan Adis Jahovic'e odaklandı. Adis Jahovic'i renklerine bağladıklarını belirten kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Baydar, ''Yoğun olarak sürdürdüğümüz transfer çalışmalarının sonunda Jahovic ile 2.5 yıllığına anlaştık" dedi.
Konyaspor, Eto'o ile maddi konularda anlaşma sağlayamamıştı... Bu transferin ardından Demba Ba da Göztepe'ye imza atacak.

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