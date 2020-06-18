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18.06.2020 - 07:00 |

Jailson, Falette’yi de çıldırttı!

Simon Falette, bu sezon lig maçlarında yaptığı hatalar nedeniyle Fenerbahçe'ye yaklaşık 19 puan kaybettiren Jailson'a ikinci golden sonra çok kızdı.

Jailson, Falette’yi de çıldırttı!
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Trabzonspor maçının 61. dakikasında Serdar Aziz’in oyundan çıkmak zorunda kalmasıyla sahaya alınan Jailson; stoperde yine hata yaptı.

Bu sezon stoper oynadığı lig maçlarında yaklaşık 19 puanın kaçmasına bireysel hatalarıyla neden olan Brezilyalı futbolcu; Trabzonspor karşısında da bir çuval inciri berbat etti.
Ekuban’ın geriden gelip kendisini geçmesi; farkı açması ve Sörloth’a asist yapması akıllara Galatasaray maçını getirdi. O derbide de geriden gelen Onyekuru’ya geçilen ve rakibini yakalayamayan Jailson; bir kez daha hayal kırıklığı yarattı.
Hatası nedeniyle yenen 2. golden sonra savunmadaki bir diğer isim Simon Falette çok sinirlendi. Jailson’a dönerek; ‘Neden düşürmedin’ diye Ekuban’ı işaret eden Falette, uzun bir süre isyan etti.

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