Jailson: "Utanç hissediyorum"

Süper Lig'de Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Jailson açıklamalarda bulundu.

"Gerçekten çok kötü bir durumdayız. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı çok çalışıyoruz. Ama istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamıyoruz. En başından beri söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı utanç hissediyorum. Şimdi kafamızı kaldırıp daha iyisini yapıp bu durumdan kurtulmamız gerekiyor."

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