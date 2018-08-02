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02.08.2018 - 22:04 | | AA

Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec'i transfer etti.

Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec'i transfer etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Genk'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Brabec ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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