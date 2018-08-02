Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec'i transfer etti.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Genk'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Brabec ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.