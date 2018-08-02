02.08.2018 - 22:04 | | AA
Jakub Brabec, Çaykur Rizespor'da!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec'i transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Belçika'nın Genk takımında forma giyen Çekya Milli Takımı oyuncusu Jakub Brabec'i transfer etti.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Belçika Birinci Futbol Ligi takımlarından Genk'te forma giyen 25 yaşındaki stoper Brabec ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varıldığı belirtildi.