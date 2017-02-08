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08.02.2017 - 10:42 | | AA

James Harden, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Orlando Magic'i 128-104 yendi.

James Harden, Houston Rockets'ı galibiyete taşıdı
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NBA'e 3 maçla devam edildi. Batı Konferansı üçüncüsü Rockets, Toyota Center'da ağırladığı Magic'i, yıldız oyuncusu James Harden'ın etkili performansıyla 128-104 mağlup ederek 55. maçında 38. galibiyetini aldı.

Rockets'ta 25 sayı, 13 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergileyen Harden, galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Trevor Ariza 20, Eric Gordon 18 sayı üretti.

Sezonun 34. yenilgisini yaşayan Magic'te Serge Ibaka 28, Evan Fournier 21, Nikola Vucevic 14 sayı attı.

Portland, Dallas'ı son saniyede geçti

Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alan Portland Trail Blazers, American Airlines Center'da konuk olduğu Dallas Mavericks'i CJ McCollum'un son saniye basketiyle 114-113 mağlup etti.

Portland'a sezonun 23. galibiyetini getiren basketi atan McCollum, 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Konuk ekipte Damian Lillard, 29 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Dallas'ta Harrison Barnes'ın 26 ve Dirk Nowitzki'nin 25 sayısı, sezonun 32. mağlubiyetini engelleyemedi.

Hornets 7 maç sonra galip geldi

Doğu Konferansı 9'uncusu Charlotte Hornets, Time Warner Cable Arena'da ağırladığı Brooklyn Nets'i 111-107 yenerek 7 maç sonra kazandı ve 24. galibiyetine ulaştı.

Yedi oyuncunun çift haneli rakama ulaştığı Hornets'ta Nicolas Batum, Kemba Walker ve Marco Belinelli 17'şer sayı kaydetti.

Art arda 10. olmak üzere 43. yenilgisini yaşayan Nets'te Bojan Bogdanovic 22, Brook Lopez 20 sayı buldu.

NBA'e 12 maçla devam edilecek.

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