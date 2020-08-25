James Maddison Leicester City'de kaldÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan James Maddison'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Milli oyuncu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n de formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

Norwich City'den 2018 yÄ±lÄ±nda transfer edilen ve Leicester City formasÄ±yla 76 karÅŸÄ±laÅŸmada 16 gole imza atan Maddison'Ä± Manchester United'Ä±n transfer etmek istediÄŸi iddia ediliyordu.

Â Maddison, yÃ¼ksek formunun ardÄ±ndan Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±larak bir maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±.