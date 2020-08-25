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25.08.2020 - 00:29 |

James Maddison Leicester City'de kaldÄ±

Leicester City, yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan James Maddison'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

James Maddison Leicester City'de kaldÄ±
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Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, yÄ±ldÄ±z oyuncularÄ±ndan James Maddison'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â 

Milli oyuncu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n de formasÄ±nÄ± giydiÄŸi Leicester City'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 23 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz orta saha oyuncusu ile 2024 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Norwich City'den 2018 yÄ±lÄ±nda transfer edilen ve Leicester City formasÄ±yla 76 karÅŸÄ±laÅŸmada 16 gole imza atan Maddison'Ä± Manchester United'Ä±n transfer etmek istediÄŸi iddia ediliyordu.

Â Maddison, yÃ¼ksek formunun ardÄ±ndan Ä°ngiltere Milli TakÄ±mÄ±'na Ã§aÄŸrÄ±larak bir maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±.

James Maddison Leicester Cityde kaldÄ±

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