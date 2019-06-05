Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılıyor
05.06.2019 - 16:59 | | AA

James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) şampiyonuBayern Münih'in, Real Madrid'den kiraladığı James Rodriguez ile ilgili satın alma opsiyonunu oyuncunun isteği üzerine kullanmayacağı bildirildi.

James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılıyor
ABONE OL

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Rodriguez'in, Bayern Münih yönetiminden satın alma opsiyonunun kullanılmaması yönünde talepte bulunduğuna işaret edilerek, Bayern Münih'in, oyuncunun bu isteğine uygun davrandığı belirtildi.

"James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılacak" denilen açıklamada, Real Madrid ile yapılan kiralama sözleşmesinin 30 Haziran'da biteceği kaydedildi.

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, Alman kulübünde iki yıl geçiren Rodriguez'e teşekkür etti.

Bayern Münih'in söz konusu iki yılda Bundesliga'da iki kez şampiyon olduğunu, Almanya Kupası'nı kazandığını ve geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynadığını hatırlatan Rummenigge, tecrübeli futbolcunun bu başarılarda önemli katkısının bulunduğunu kaydetti.

Rodriguez de Bayern Münih'te unutmayacağı yıllar geçirdiğini belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Kolombiyalı futbolcu, Bayern Münih formasıyla 67 maça çıktı ve toplam 15 gol attı.

    Bursaspor'dan play-off öncesi taraftar önünde idman...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 9 ayrılık birden
      Son dakika | Yeni Malatyaspor'da 9 ayrılık birden
    2. Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
      Gaziantep Basketbol ABD'li Rashard Kelly'i transfer etti
    3. Trezeguet Ada’yı salladı: Yeni Salah
      Trezeguet Ada’yı salladı: Yeni Salah
    4. Altaylı Cenk Özkacar'a Fransa'dan 2 talip
      Altaylı Cenk Özkacar'a Fransa'dan 2 talip
    5. Göztepe, Serdar Gürler'i bırakmıyor
      Göztepe, Serdar Gürler'i bırakmıyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başakşehir'in değişilmezi Gael Clichy

    Başakşehir'in değişilmezi Gael Clichy

    Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor

    Milli motosikletçiler, Kenan Sofuoğlu yönetiminde yarışlara hazırlanıyor

    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Fatih Karagümrük-Akhisarspor play-off ilk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız

    Samsunspor Teknik Direktörü Sağlam: Samsunspor'u layık olduğu Süper Lig'e taşıyacağız

    Sıradaki Haber