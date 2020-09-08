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08.09.2020 - 01:08 | | AA

James Rodriguez, Everton'da

Everton, Read Madrid'in KolombiyalÄ± oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.Â

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Ä°ngiltere Premier Lig takÄ±mÄ± Everton, Read Madrid'in KolombiyalÄ± oyuncusu James Rodriguez'i transfer etti.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 29 yaÅŸÄ±ndaki oyuncuyla 1 yÄ±lÄ± opsiyonlu olmak Ã¼zere 3 senelik sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

Â Ä°ngiliz medyasÄ±nda Ã§Ä±kan haberlerde, Everton'un Rodriguez iÃ§in Ä°spanyol ekibe yaklaÅŸÄ±k 22 milyon avro Ã¶deyeceÄŸi iddia edildi.Â 

Real Madrid'in yanÄ± sÄ±ra Ã¼lkesinin Envigado, Arjantin'in Atletico Banfield, Portekiz'in Porto, Fransa'nÄ±n Monaco ve Almanya'nÄ±n Bayern MÃ¼nih takÄ±mlarÄ±nda forma giyen Rodriguez, 76 maÃ§ta terlettiÄŸi Kolombiya formasÄ±yla 22 gol attÄ±.

James Rodriguez, Evertonda

James Rodriguez, Evertonda

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