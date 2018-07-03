Japon Milli Takımı'nın davranışı olay oldu

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, Japonya'yı 90+4'te attığı golle 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükselse de, herkes Japon Milli Takımı'nın davranışını konuşuyor.

2-0 öne geçtiği karşılaşmayı dramik bir şekilde uzatma dakikalarında yediği golle kaybeden Samuraylar'ın, karşılaşma sonrasında kendilerine ayrılan soyunma odasında yaptıkları futbol kamuoyu tarafından büyük beğeni topladı.

Kritik karşılaşmaların ardından yenilen takımın soyun odasına verdiği zarara futbol kamuoyu defalarca şahit olmuşken, maçın ardından üzgün bir şekilde girdiği soyunma odasını giren Japon Milli Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasını temizleyip, bir de kupaya organize eden ev sahibi Rusya'ya misafirperverliğinde dolayı Rusça yazılmış teşekkür mesajı bıraktı.

Taraftarı da tribünü temizlemişti

Grup maçları sırasında Japonya’nın 2-1 kazandığı Kolombiya maçının ardından Japon taraftarlar galibiyet sevincini bir kenara bırakıp bulundukları tribünleri temizlemişlerdi.