Japonya'nın asırlık şanssızlığı!

CELAL UMUT EREN



1896’dan bu yana dünyanın en büyük spor organizasyonu olan ‘Olimpiyatlar’ Japonya için farklı bir anlam taşıyor. Tarihinde 3. kez bu dev organizasyon için ev sahipliğini alan Tokyo, adeta asırlık bir talihsizlik yaşıyor. 1940’ta 2. Dünya Savaşı nedeniyle iptal edilen Tokyo’daki oyunlar, 1964’te düzenlenmişti. Ancak 2020’de koronavirüs krizi başladı. Önce 23 Temmuz 2021’e ertelenen oyunlar tam 80 yıl sonra yeniden iptal edilme riskiyle karşı karşıya kaldı.

İlk kez söyledi

2020 Tokyo Başkanı Yoshiro Mori, Japon Tabipler Birliği Başkanı Yoshitake Yokokura ile açıklamalar yaptı. Mori, 2021’i işaret ederek, “Virüs başarılı şekilde kontrol altına alınırsa, biz de oyunları düzenleriz. Çünkü bir daha erteleme olmaz, iptal edilir” dedi. Doktor Yokokura da, “2021’de aşı bulunmazsa oyunları düzenlemek ‘fazlasıyla zor’ olacak. Salgını sadece Japonya’da kontrol altına almak yetmez, tüm dünya aynı anda kontrol etmeli” yorumunu yaptı.

Uzmanlar uyardı

2021’e ertelenen Tokyo Olimpiyatları konusunda tüm sağlık uzmanları aynı konuda birleşiyor. Dünyanın her yerinden ve Japonya’dan yapılan açıklamalarda ‘aşı’ konusunun önemi vurgulanıyor. Eğer aşı ya da ilaç bulunmaz ve kesin bir çözüm elde edilemezse Tokyo’da 2021 yılında oyunları düzenlemenin imkansıza yakın olduğu kaydediliyor.

25 milyon dolar

Koronavirüs sebebiyle 2021’e ertelenen olimpiyatların toplam maliyeti 25 milyon dolar oldu. Bu rakam; Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından da doğrulandı. Buna göre takımlar, sporcular ve ülkelere ödenecek para 15 milyon dolar, diğer organizasyonel çalışmalar için de 10 milyon dolarlık bir maliyet ortaya çıktı. IOC ekstra 25 milyon dolar nedeniyle, oyunların bir kez daha ertelenmesini ve 2022’ye bırakılma ihtimalini istemiyor.

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