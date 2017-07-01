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01.07.2017 - 12:01 | | aa

Jazz, Rubio'yu kadrosuna kattı

NBA ekibi Utah Jazz, gelecek yılın birinci tur draft hakkı karşılığında Minnesota Timberwolves'tan İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio'yu takas etti

Jazz, Rubio'yu kadrosuna kattı
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Utah Jazz, Minnesota Timberwolves'tan İspanyol oyun kurucu Ricky Rubio'yu transfer etti.

Utah Jazz Kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Rubio'nun gelecek yılın birinci tur draft hakkı verilerek takas edildiği duyuruldu.

NBA'e 2011'de Timberwolves formasıyla adım atan Rubio, ligde 10,3 sayı, 8,5 asist, 4,2 ribaunt, 2,1 top çalma ortalamaları yakaladı.

Rubio'yu takımdan gönderen Timberwolves'un, Chicago Bulls'un skorer basketbolcusu Jimmy Butler'dan sonra Indiana Pacers'tan oyun kurucu Jeff Teague'in transferini de açıklaması bekleniyor.

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