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06.02.2018 - 10:50 |

Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 133-109 yenen Utah Jazz, üst üste 6. karşılaşmasını kazandı.

Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Utah Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği New Orleans Pelicans deplasmanından 133-109 galip ayrıldı.

Jazz'da Rodney Hood, 30 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ricky Rubio 20 sayı, 11 asist, Rudy Gobert de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Pelicans'ta Jrue Holiday'in 28 sayı, 5 ribaunt, Rajon Rondo'nun 18 sayı, 8 asist ve Anthony Davis'in 15 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards, Wall olmadan da kazanıyor

Konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-102 mağlup eden Washington Wizards, art arda 5. galibiyetini elde etti. Wizards böylece dizinden ameliyat edilen all-star oyun kurucusu John Wall'dan yoksun çıktığı 5. maçı da kazandı.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta Bradley Beal 21 sayı, Kelly Oubre ise 15 sayı, 7 ribauntla bir adım öne çıktı. Markieff Morris de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, Joe Young 17 sayı ve Lance Stephenson 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 111-91

Indiana Pacers-Washington Wizards: 102-111

Miami Heat-Orlando Magic: 109-111

New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 109-133

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 121-104

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 104-98

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-101

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