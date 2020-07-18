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HaberlerGalatasaray Haberleri Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!
18.07.2020 - 23:38 |

Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Jean Michael Seri, Göztepe maçı sonrasında konuştu.

Jean Michael Seri'den transfer açıklaması!
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Galatasaray'ın Göztepe karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Seri maçı değerlendirdi.

Jean Michael Seriden transfer açıklaması

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Seri, "Galatasaray'da kalacak mıyım? Lig bir bitsin, Tanrı isterse burada kalırım" dedi.

Göztepe karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Seri, "Galibiyet bizim için çok önemliydi, kendimize olan güvenimizi kazanmamız açısından da çok önemliydi. 2 penaltıyı kaçırmamıza rağmen son ana kadar mücadele ettik ve kazanmayı başardık, bu takımın özgüvenini yükseltmesi açısından da iyiydi." ifadelerini kullandı.

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