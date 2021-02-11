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11.02.2021 - 11:56 | | Sporx

Jean Michel Seri: Galatasaray'dan ilgi vardı

Kiralık olarak Bordeaux'ya giden Jean Michael Seri, Galatasaray ve transfer süreci ile ilgili açıklama yaptı.

Jean Michel Seri: Galatasaray'dan ilgi vardı
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen ve devre arasında da sarı-kırmızılıların gündemine geldikten sonra kiralık olarak Bordeaux'a giden Jean Michael Seri, kararının nedenini ve kendisini anlattı.

İşte Fildişili oyuncunun sözleri... "Galatasaray ve Valencia'dan da ilgi vardı ancak sportif direktör Alain Roche benimle çok pozitif bir görüşme yaptı. Beni gerçekten istediklerini hissettim. O beni arayana kadar, daha tercihimi yapmamıştım. Portekiz'den Nice için ayrıldığımda ne hissettiysem, aynısını hissettim. Defansif olarak kendimi geliştirdim. Galatasaray'da 4-3-3 oynadık ve defansın önünde 6 numara olarak oynadım. Sezonun yarısında görevim buydu. Yüzüm sahaya dönük olduğunda daha iyi bir görüş alanım oluyor ve arkadaşlarıma daha iyi servis yapabiliyorum.

"Fiziksel olarak kendimi geliştirdim"

Artık rakiplerimin beni geçmesine, kaleye hemen şut çekmesine izin vermiyorum. Bunun için fiziksel olarak kendimi geliştirdim. Fiziksel olarak iyiysen, her şeyi yapabilirdim. Zamanla bu özelliklerimi sahaya yansıtacağım. Ligue 1'de maçları çok izlemiyordum ancak sonuçları takip ediyordum. Tüm ligleri izlediğim gibi Ligue 1'i de izliyorum. Neler olduğunu biliyorum, bu da bir oyuncu için önemli.

Fiziksel olarak iyi durumdayım. Vücudumun ihtiyaçlarının farkındayım. Bir haftalık takımla çalışma, benim yüzde 100 olmamı sağlamasa da yüzde 90 olacağım. Dindar bir adam oldum. Tanrı bana yol gösteriyor. Kendimi nasıl geliştirdiğimi görüyorum. Sabırlı kaldım, yoksa Fulham yöneticilerine giderek sürekli sorun çıkarırdım. Barcelona'ya gidemediğim dönem için de bu geçerli. Şimdi bir çok şeyi anlıyorum, sakin kalıyorum.

Gelmeden önce Paul Baysse (Bordeaux'un stoperi) ile konuştum ve benim için güzel bir transfer olacağını söyledi. Çok eğleneceğim bir takıma geldim, iyi bir takımdayım. Tanrı'ya şükürler olsun ki buradayım."

Jean Michel Seri: Galatasaraydan ilgi vardı

 

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