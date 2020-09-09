Jennifer Brady, ABD Açık'ta yarı finalde

ABD'nin New York kentinde devam eden grand slam turnuvasının 9. gününde çeyrek final karşılaşmaları başladı.

Bir saat 9 dakika süren karşılaşmada 6-3 ve 6-2'lik setlerle Putintseva'yı 2-0 yenen Jennifer Brady, ABD Açık'ta son dörde kalan ilk isim oldu.

Kariyerinde ilk kez bir grand slamda yarı finale kalan Brady, Naomi Osaka-Shelby Rogers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.