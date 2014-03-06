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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Jermaine Jones'a özel madde!
06.03.2014 - 10:42 |

Jermaine Jones'a özel madde!

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jermaine Jones'un, sözleşmesindeki özel bir maddeden dolayı bonservisini elinde bulunduran Schalke 04'ün, Real Madrid maçında yorumcu olarak görev alamadığı ortaya çıktı.

Jermaine Jones'a özel madde!
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Schalke 04’ten kiraladığı Jones’un, sözleşmesindeki özel maddeye göre Beşiktaş dışında başka bir takımın maçını başka bir stattan izleyemediği ortaya çıktı.

Şampiyonlar Ligi’nde 26 Şubat’ta Veltins-Arena’da Real Madrid’le karşılaşan Schalke 04’ün yönetiminin, o dönemde sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ta forma şansı bulamayan Jones’u, bu karşılaşmada kulüp kanalında yorumcu olarak kullanmak istediği ancak izin çıkmadığı bildirildi. 32 yaşındaki futbolcunun Siyah-Beyazlılar’la yaptığı sözleşmedeki, ‘Beşiktaş dışında bir takımın maçını başka bir statta izleyemez. Beşiktaş dışında hiçbir takımın maçını yorumlayamaz’ maddesinden dolayı bonservisini elinde bulunduran Alman temsilcisinin zorlu karşılaşmasını Veltins-Arena’da takip edemediğiöğrenildi.

"Beşiktaş taraftarı 1 numara"

Kara Kartal’a transfer olmasının ardından ABD basınını açıklamalarda bulunan deneyimli futbolcu Jermaine Jones, Beşiktaş taraftarının dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Daha önce Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Lig gibi üst düzey liglerde yer aldığını belirten Jones, “Beşiktaş taraftarı bence dünyanın en iyisi. Dünyada taraftarını büyük bir sevgiyle destekleyen bir taraftar görmek zor” ifadelerini kullandı.

(Fanatik)

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