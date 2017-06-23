Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves'ta!

Chicago Bulls'un yıldızı Jimmy Butler'ın Minnesota Timberwolves forması giyeceği açıklandı.

Timberwolves, 7. sıra seçim hakkı, Zach LaVine ve Kris Dunn'ı vererek Jimmy Butler'ı kadrosuna kattı.Chigo Bulls, Jimmy Butler'ın yanında 17. sıra seçim hakkını da Minnesota Timberwolves'a verdi. Timberwolves'tan gelen hakla Chicago Bulls, 7. sıradan şutör Fin uzun Lauri Markkanen'i draft etti.

Jimmy Butler geçtiğimiz sezon 23.9 sayı 6.2 ribaund 5.5 asist ve 1.9 top çalma ile oynadı. Minesota'dan ayrılan Dunn 3.8 sayı 2.4 asist, LaVine de %46 saha içi isabet yüzdesi ile 18.9 sayı 2.6 üçlük ortalamalarıyla tamamlamıştı. (Sporx)