Jimmy Durmaz'a ölüm tehdidinde bulunanlara suç duyurusu

Kurumun sayfasından açıklama yapan İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Hakan Sjöstrand, ırkçı söylem ve ölüm tehditlerine en ufak bir prim vermeyeceklerini belirterek, "Jimmy Durmaz'a yapılanlar çok çirkin ve kabul edilemez. Bunları yazanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.



Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki F Grubu ikinci maçında Almanya, İsveç'i Toni Kroos'un 90+5'te attığı frikik golüyle 2-1 mağlup etmişti.



Frikik öncesi faule neden olan İsveç'in 29 yaşındaki futbolcusu Jimmy Durmaz, maç sonrası sosyal medya hesabında taraftarların tehditlerine maruz kalmıştı.



Aftonbladet gazetesinin haberine göre Jimmy Durmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa, ırkçı söylem ve ölüm tehditleri içeren 3 bine yakın yorum yapıldı.