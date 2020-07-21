Jimmy Durmaz'dan Omar Elabdellaoui'ye ‘Yakında görüşürüz’

Cim-Bom’un sağ bek transferi için anlaşmaya vardığı iddia edilen Omar Elabdellaoui, önceliğinin Olympiakos’ta kalmak olduğunu açıklasa da, Galatasaray’da forma giyen arkadaşı Jimmy Durmaz, ilginç bir paylaşımda bulundu. Jimmy, Olympiakos’tan eski takım arkadaşı Elabdellaoui’ye, “Tebrikler kardeşim, yakında görüşürüz” mesajını gönderdi. Sarı-kırmızılı futbolcunun Elabdellaoui’yi tebrik etmesi, tamamlanan bir transfer olarak yorumlandı.

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