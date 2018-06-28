Joachim Löw: 'Şok oldum, şimdi ne yapacağım...'

Güney Kore'ye 2-0 mağlup olan ve Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Almanya'da teknik direktör Joachim Löw, maçın ardından şok içindeydi.

Karşılaşmanın ardından konuşan Löw, "Şok oldum çünkü başaramadık, Kore'yi yenemedik. Maç öncesi oyuncularım baskı altındaydı ama bunu beklemiyordum. Şimdi ne yapacağım? Bunu söylemek için henüz erken. Elendiğimiz için inanılmaz üzgünüm." sözlerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın geleceği hakkında da konuşan tecrübeli teknik adam, "Bu sonuç Alman futbolu için kara bir dönemin başlangıcı mı? Hayır, sanmıyorum. Çok yetenekli, genç oyuncularımız var. Böyle şeyler daha önce başka ülkelerin başına da geldi. Doğru çıkarımlar yapıp, yolumuza doğru devam etmeliyiz." dedi. (Sporx)