Joachim Löw yine burnunu karıştırdı

2014 Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya’da unvanını korumak isteyen Almanya’nın teknik direktör Joachim Löw, kötü alışkanlığından yine kurtulamadı.

Brezilya’daki maçları sırasında sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri televizyona yansıyan Löw, “O an maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım” demişti.

Aradan 4 sene geçti ve Löw, uzatmada attıkları golle 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde yine heyecandan burnunu karıştırdı. (Fanatik)