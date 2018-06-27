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27.06.2018 - 08:55 |

Joachim Löw yine burnunu karıştırdı

Almanya’nın teknik direktör Joachim Löw, kötü alışkanlığından yine kurtulamadı. 2014 Dünya Kupası'nda burnunu karıştırırken kameralara yansıya Löw, 4 sene sonra yine burnunu karıştırdı.

Joachim Löw yine burnunu karıştırdı
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2014 Dünya Kupası şampiyonu olarak Rusya’da unvanını korumak isteyen Almanya’nın teknik direktör Joachim Löw, kötü alışkanlığından yine kurtulamadı.

Brezilya’daki maçları sırasında sık sık burnunu karıştıran ve bu görüntüleri televizyona yansıyan Löw, “O an maça konsantre olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum. Bununla ilgili önlem alacağım” demişti.

Aradan 4 sene geçti ve Löw, uzatmada attıkları golle 2-1 kazandıkları İsveç mücadelesinde yine heyecandan burnunu karıştırdı. (Fanatik)

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