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12.08.2016 - 16:18 |

Joachim Löw'den ayrılık kararı!

Dünyaca ünlü Alman teknik adam Joachim Löw, eşi Daniela Löw'den bu sabah boşandı. Ayrılığın sebebi ise şiddetli geçimsizlik...

Joachim Löw'den ayrılık kararı!
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Almanya Milli Takımı'nın tecrübeli teknik adamı Joachim Löw, eşi Daniela Löw'den bu sabah boşandı.

İtalya'da tatil yapan Joachim Löw'ün karısı boşanmayı isteyen ilk taraf olurken, Alman teknik adamın eşiyle ayrılmasının gerekçesi ise şiddetli geçimsizlik olarak kayıtlara geçti.

Almanya Milli Takımı'nda kazandığı başarılar ve saha içindeki yaptığı ilginç hareketlerle medyanın daima ilgi odağı isimlerinden biri olan dünyaca ünlü çalıştırıcının ayrılığın gerçekleşmesinin ardından kendine inzivaya çekeceği belirtildi.

30 yılı aşkındır aynı hayatı paylaşan Löw çifti için beraber geçirdikleri seneler, artık birer anı olarak kalacak.

Dainela ile 1986 yılında düğün yapan Joachim Löw'ün evlilikle ilgili enteresan bir takıntısı da bulunuyor.

Vücudunda metal parçası taşımayı sevmeyen Löw'ün evlilik yüzüğü takmaması dikkatlerden kaçmayan bir ayrıntıydı.

Alman teknik direktörün bu nedenlerden dolayı deri saatler taktığı biliniyor. (Medyahaber)

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