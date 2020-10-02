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02.10.2020 - 22:19 |

Joao Pereira: "Galibiyeti kaçırdık"

Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Joao Pereira ve Erce Kardeşler açıklamalarda bulundu.

Joao Pereira: "Galibiyeti kaçırdık"
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Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Joao Pereira açıklamalarda bulundu.

"Geri döndüğüm için gerçekten mutluyum. Maça iyi başlamadık, ilk yarıda oyuna iyi giremedik. 2. yarıda gol bulduk, birçok şans elde ettik ama maalesef sonrasında galibiyeti kaçıran taraf olduk."

"Geçen sene röportajımda bir söz söylemiştim. Bizi üst sıralarda görmek istemeyen bir kesim var. Onlara bir haberim var. Kendilerini üzmeye devam edeceğiz."

Joao Pereira: Galibiyeti kaçırdık

Erce Kardeşler "Ara ara kopmalar oldu" 
Erce Kardeşler ise "Ara ara kopmalar oldu maçtaki iyi performanslarımız arasında. Bunu zaten 90 dakika yapabilen bir takım yok dünyada. Biz bu kopmaları ne kadar azaltırsak o kadar iyi olacağız. Uzun bir araya giriyoruz, bu arada iyi çalışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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