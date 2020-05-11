Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaşmaya vardı!
11.05.2020 - 09:40 | | Fanatik

Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaşmaya vardı!

Trabzonspor'da başarılı performansıyla dikkat çeken Joao Pereira'nın yeni takımı belli oldu. Teklifleri değerlendiren Portekizli oyuncu, İspanyol ekibi Levante ile her konuda anlaşmaya vardı.

Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaşmaya vardı!
ABONE OL

Trabzonspor'da, Joao Pereira dönemi sona eriyor... 2016-2017 sezonu devre arasında Sporting Lizbon'dan kadroya katılan ve ilerleyen yaşına rağmen istikrarı ile ön plana çıkan Portekizli oyuncu İspanya'ya transfer oluyor. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 36 yaşındaki futbolcu Bordo-Mavili formayı son 3 sezonda 105 kez terletmişti.

Levante'ye gidiyor!

Bordo-Mavili kariyerinin son günlerini geçiren yıldız oyuncu ise geleceğini netleştirmeye başladı. Portekiz ve İspanya'dan teklifler alan tecrübeli futbolcunun, İspanyol temsilcisi Levante ile anlaştığı öğrenildi. Pereira'nın liglerin tamamlanmasının ardından Levante ile sözleşme imzalayacağı da gelen haberler arasında.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Trabzonspor'da ilk hedef Hosseini!

Pereira ne yaptı?

Hırslı ve istekli performansı ile ön plana çıkan Pereira hem takım içinde hem de taraftar gözünde oldukça sevilen bir isim. Bordo-Mavili formayla bu sezon 22 maça çıkan Portekizli futbolcu 4 asit 1 gol, toplamda ise 105 maç ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. 36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de en fazla şut pası atan (32) ve sahipsiz top kazanan (164) sağ bek oyuncusu konumunda yer almıştı.

"Çocuğum Türk olacak" demişti!

Trabzonspor dergisine daha önce röportaj veren Pereira, "Eşim burada oldukça mutlu, Portekiz’e gittiğimizde bir süre sonra Trabzon’a dönmek istediğini söylüyor" demişti. Portekizli ayrıca "Eşim Portekizli, anne babası Mozambikli, büyükbaba ve büyükannesi ise Hintli. Bizim çocuğumuz da Türk olacak" ifadeleri kullanarak Türkiye'yi ve Trabzon'u ne kadar çok sevdiğini belirtmişti.

Joao Pereira, Levante ile her konuda anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un Testleri Negatif Çıktı


 

    Karşınızda piyanist şantör Mario Lemina...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolda örnek model Faroe

    Futbolda örnek model Faroe

    ABD Başkanı Trump’tan UFC sevinci

    ABD Başkanı Trump’tan UFC sevinci

    TFF protokolü duyurdu! Pozitif test senaryosu...

    TFF protokolü duyurdu! Pozitif test senaryosu...

    Beşiktaş'ta yeniden hedef Sinan Bolat!

    Beşiktaş'ta yeniden hedef Sinan Bolat!

    Sıradaki Haber