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10.06.2020 - 07:00 |

Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...

Fenerbahçe, Süper Lig’e Kayserispor galibiyetiyle dönüş yapmak istiyor. Stoperde Serdar Aziz’in yanında kimin oynayacağı netleşmeye başladı

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SENAD OK

Fenerbahçe, Süper Lig’e Kayserispor galibiyetiyle dönüş yapmak istiyor. Hem cuma günkü bu maç hem de sezonun geri kalanı için kadroda ve taktik anlayışta bir takım değişikler planlanıyor. Bunların başında da savunma hattı geliyor. Stoperde Serdar Aziz’in yeri yine garanti olacak. Serdar Aziz’in yanında kimin oynayacağı da netleşmeye başladı. Sezon boyunca stoperde oynayan orta saha oyuncusu Jailson artık burada düşünülmüyor.

Son hazırlık maçında Simon Falette ve Luiz Gustavo denendi. Falette gerçek bir stoper olsa da Gustavo daha başarılı bir görüntü çizdi. Bu sezon savunmada büyük sıkıntılar yaşayan sarı-lacivertliler ilk olarak bu durumu düzeltmek istiyor. Bu nedenle tam bir joker olan Gustavo’nun bu bölgeye çekilmesi planlanıyor.
Ancak Gustavo’nun savunmaya geçecek olmasıyla orta sahadaki boşluğu da kapatmak gerekecek. Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan’ın yanı sıra orta sahada görev yapacak üçüncü ismin Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Miha Zajc olması bekleniyor.

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