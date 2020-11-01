Jorge Felix: 1 ay sahalardan uzak kalacağım

Sivasspor’un 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jorge Felix, sosyal medya hesabından 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Felix, şu notu ekledi:

“Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi.”