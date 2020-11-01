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01.11.2020 - 17:35 | | Oğuzhan Sarzep SİVAS (İHA) -

Jorge Felix: 1 ay sahalardan uzak kalacağım

DG Sivasspor’un orta saha oyuncusu Jorge Felix, 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Felix, “Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı” dedi.

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Sivasspor’un 29 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Jorge Felix, sosyal medya hesabından 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Sivasspor formalı fotoğrafını paylaşan Felix, şu notu ekledi:

“Yapılan testlerden sonra, sahalardan bir ay uzak kalacağım açıklandı. Sezon benim için iyi başlamadı ama işler zamanla düzelecek. Şimdi evimden takımımı destekleme zamanı geldi.”

Jorge Felix: 1 ay sahalardan uzak kalacağım

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